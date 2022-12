Esami di maturità 2023, si tornerà alle regole pre-Covid: le ultime

Il nuovo ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha fornito nelle ultime ore alcuni importanti aggiornamenti relativi alle modalità di svolgimento degli esami di maturità nel 2023. Le novità sono state diffuse nel corso di un'intervista rilasciata a "La Stampa".Secondo quanto dichiarato, i format delle tre prove torneranno a seguire le regole pre-Covid: «Prima di decidere ho sentito esperti e addetti ai lavori. Alla fine è parsa la soluzione più ragionevole. Se non dovesse funzionare male, si interverrà. Trovo sia inappropriata l'idea che si cambi la maturità solo per mettere un timbro» ha sottolineato.Presto sarà inviata una circolare che spiegherà nei dettagli come avverrà l'esame orale: «Il colloquio interdisciplinare deve valorizzare le competenze degli studenti e verificare la loro capacità di fare collegamenti tra le materie. Non deve esserci l'interrogazione in italiano, in greco o in matematica. L'emergenza è finita, almeno per quanto riguarda la maturità. Poi che abbia lasciato degli strascichi è evidente» ha aggiunto.Valditara ha anche dato un consiglio ai ragazzi per affrontare la prima prova: «Ci saranno tracce che premieranno la lettura di libri e giornali. Il mio invito agli studenti è quello di partecipare e a essere informati sulla vita pubblica» ha concluso.