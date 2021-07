Referendum eutanasia, volontari in piazza per chiarimenti e raccolta firme

Saranno tre i banchetti allestiti in questo fine settimana in vari luoghi di Corato per la raccolta firme per la richiesta di indizione di un referendum sull'eutanasia legale, proposto in Corte di Cassazione dall'Associazione Luca Coscioni e promosso dal comitato nazionale "Liberi fino alla fine".I volontari saranno a disposizione di quanti vorranno approfondire la tematica e richiedere chiarimenti e sottoscrivere la petizione. "Siamo un gruppo di volontari che dal basso si è riunito aderendo al comitato nazionale "Liberi fino alla fine" con lo scopo di raccogliere firme in favore dell'indizione del referendum sull'eutanasia" - scrivono."Riteniamo l'iniziativa necessaria: ogni persona ha il diritto di determinare la propria esistenza. La possibilità di scegliere di mettere fine alla propria vita, qualora a questa condizione corrispondano sofferenze indicibili, o questa sia ridotta alla pura funzione vegetativa è una possibilità di libertà e di dignità della persona, che non può essere preclusa in nome di dogmatismi e pregiudizi.Ci rendiamo conto che il tema è delicato e si presta facilmente a fraintendimenti; invitiamo quindi i cittadini a partecipare ai banchetti che si terranno questo fine settimana, oltre che per raccogliere firme, anche per eventuali chiarimenti".Queste le date e gli orari dei banchetti:-venerdì 23 Piazza Sedile dalle 18.00 alle 22-sabato 24 mercato di via Prenestina dalle 10.00 alle 12.30-domenica 25 via Duomo dalle 18.00 alle 22.00