Regione stanzia 2 milioni per impianti sportivi. Piarulli (M5S): "Occasione per ripartire"

"La Regione Puglia ha stanziato 2 milioni di euro per la messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali, la pubblicazione del bando permette alle amministrazioni di presentare le proprie istanze. Si tratta di un'opportunità da non lasciarsi sfuggire". Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo."Il bando - spiega Caracciolo - è rivolto ai soli Comuni che non abbiano già beneficiato di altri finanziamenti regionali negli anni scorsi. È previsto un contributo per la messa in sicurezza e la ristrutturazione, privilegiando interventi volti al recupero di impianti sportivi per garantirne la fruizione in sicurezza, anche in seguito dell'emergenza COVID-19"."Domande e progetti - prosegue il consigliere regionale - devono essere inviati entro il 4 dicembre prossimo, tassativamente attraverso Posta Elettronica Certificata indirizzata a impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it"."La Regione Puglia conferma la sua attenzione verso le istanze del mondo dello sport, la possibilità di crescita di tutte le discipline passa anche dal recupero delle strutture esistenti. Invito - conclude Caracciolo - le amministrazioni comunali ad attrezzarsi per partecipare al bando".A tal proposito interviene anche la senatrice Angela Bruna Piarulli (M5s). «Dopo il lungo stop dovuto all'emergenza sanitaria non può bastare riaprire gli impianti sportivi alle manifestazioni agonistiche ed al pubblico: è invece necessario fare compiere alle nostre strutture un salto di qualità, con gli strumenti che il Governo pone a disposizione di Regioni e Comuni».Così la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento 5 stelle, con riferimento ad una somma di 2 milioni di euro che la Regione Puglia ha messo a disposizione delle comunità locali attraverso un bando pubblico per interventi sugli impianti sportivi comunali.Le opere finanziabili sono le seguenti: recupero funzionale degli impianti; adeguamento alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie; messa in sicurezza degli impianti e attrezzature sportive esistenti ed attualmente non fruibili, anche in conseguenza di eventi dannosi o dell'emergenza epidemiologica. I progetti e le conseguenti istanze vanno presentate entro le 23 di sabato 4 dicembre 2021.«L'obiettivo è assicurare la pratica sportiva di tutti - chiarisce la parlamentare -, favorendo un'equilibrata distribuzione sul territorio pugliese di impianti e spazi aperti come ambienti sani, sicuri e accessibili anche a persone con disabilità, anche alla luce della previsione dell'estensione dell'attività motoria alle elementari, circostanza che rende necessaria la piena idoneità delle strutture».