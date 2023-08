Rendiconto della Gestione 2022 e Variazione di Bilancio saranno i temi del prossimo Consiglio Comunale

La presidente del Consiglio Comunale, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta ordinaria del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione mercoledì 6 settembre 2023 con inizio alle ore 17:00 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 11 settembre 2023 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:ORDINE DEL GIORNO1. Rendiconto della Gestione 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2023. Rettifica composizione del Risultato di Amminstrazione 2022 e relativi allegati.2. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000) con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione accertato sulla base del Rendiconto dell'Esercizio 2022 (Art. 187, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.