Vita di Città

Rigenerazione del Palazzetto dello Sport in Via Gravina

Lavori previsti per le prime settimane di giugno con una durata di circa otto mesi

Corato - venerdì 27 febbraio 2026 10.10
Si torna a parlare di uno degli impianti più significativi e frequentati di Corato: il Palazzetto dello Sport in via Gravina.

Con un progetto finanziato nell'ambito dell'avviso "Sport e periferie 2025" e al momento in fase di validazione da parte del CONI, il Comune di Corato punta alla rigenerazione della struttura.

L'obiettivo è avviare i lavori all'inizio dell'estate: gli atti di gara verranno avviati nel giro di massimo 15-20 giorni e il cantiere nella prima settimana di giugno. La durata stimata degli interventi è di otto mesi, ma con possibilità di recupero di circa un mese sui tempi previsti.

Necessario è stato il confronto con le diverse società sportive che utilizzano il palazzetto, per ridurre al minimo i disagi, attraverso forme di collaborazione. Per le attività giovanili e gli allenamenti si valuta l'utilizzo del nuovo campo di baskin e pallacanestro realizzato all'esterno della scuola De Gasperi, mentre per le squadre senior si sta pensando al ricorso a palazzetti omologati nei paesi limitrofi.

«L'ammissione al finanziamento 'Sport e Periferie 2025' segna una svolta storica per il nostro Palazzetto dello Sport, fermo da oltre 30 anni», ha dichiarato l'assessore Beniamino Marcone. «Come previsto dal progetto di rigenerazione e riqualificazione non ci limiteremo a un semplice restyling, ma realizzeremo un intervento strutturale e tecnologico d'avanguardia. I lavori trasformeranno l'impianto sotto ogni profilo: Efficienza energetica, sicurezza, tecnologia, sostenibilità, accessibilità architettoniche. Restituiamo finalmente alla nostra comunità e alle società sportive una struttura moderna e sicura».
