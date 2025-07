Palazzetto dello Sport, più di 1 milione di euro per la sua riqualificazione

Anche Corato rientra nell'elenco dei cinquantotto comuni ammessi al finanziamentodel Dipartimento per lo Sport per la «riqualificazione degli impianti sportivi esistenti attraverso la messa in sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'efficientamento energetico». Potrà, infatti, beneficiare di un contributo pari aSi tratta di risorse che saranno destinate alil quale non riceve interventi di manutenzione da più di un trentennio.Soddisfatto il vicesindacoche esprime il suo entusiasmo in una nota scritta sul suo profilo social.«Una notizia fantastica per Corato! La nostra città è stata ammessa al finanziamentoper la riqualificazione e rigenerazione del nostro amatoQuesto è un risultato monumentale che permetterà interventi significativi su una struttura che non subiva un'opera così importanteDesidero esprimere la mia più profonda gratitudine al collega, l'assessore ai Lavori Pubblici, e al nostro instancabile dirigente,, per la loro capacità e professionalità.Questo è stato un vero e proprio lavoro di squadra, una dimostrazione dell'attenzione e della dedizione che questa amministrazione ha riversato in questo progetto fin dall'inizio del proprio mandato.Oggi, quel duro lavoro trova la sua giusta ricompensa ed è una vittoria per tutta la nostra comunità. Preparati Corato: dopo l'aggiudicazione del bando, anche il nostro Palazzetto dello Sport sta per ricevere l'aggiornamento che merita!».