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Nessuna fuga di gas in via Don Orione a Corato: odore riconducibile a un refluo fognario

Lo comunica Itagas

Corato - venerdì 17 luglio 2026 12.50
Si chiude con un chiarimento l'allarme scattato questa mattina in via Don Orione a Corato, dove alcuni residenti avevano segnalato un forte odore acre proveniente dalla strada e dalle abitazioni. Dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e dei tecnici della società di distribuzione, sono state effettuate le verifiche sulla rete e sugli impianti presenti nella zona.

Con riferimento alla segnalazione di una presunta dispersione di gas, Italgas ha comunicato che dai primi accertamenti la rete di distribuzione del gas e gli impianti gestiti dalla società sono risultati integri. Secondo quanto riferito dall'azienda, l'origine dell'odore percepito dai residenti sarebbe invece riconducibile alla presenza di un refluo fognario e non a una perdita di gas.

Con riferimento alla segnalazione di una presunta dispersione di gas a Corato, in via Don Orione, Italgas fa sapere che dai primi accertamenti la rete di distribuzione del gas e gli impianti gestiti dalla Società sono risultati integri. L'origine dell'odore sarebbe riconducibile a un refluo fognario.



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