Manifestazione di interesse per la realizzazione di un impianto tensostatico a Corato

Il Comune di Corato, nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche 2025-2027, ha pubblicato un Avviso di Manifestazione di Interesse per la presentazione di proposte di Project Financing finalizzate alla progettazione, costruzione e gestione di un impianto tensostatico destinato alla pratica sportiva indoor.L'iniziativa rientra nel più ampio progetto di potenziamento dell'impiantistica sportiva cittadina, con l'obiettivo di colmare il deficit di strutture adeguate e moderne, promuovendo lo sport come strumento di inclusione sociale, benessere e aggregazione. Il nuovo impianto, da realizzare su un'area di proprietà comunale attualmente non utilizzata di 5.287 m², sarà interamente finanziato da investitori privati tramite partenariato pubblico-privato, senza oneri economici per l'Amministrazione.L'Avviso è rivolto a operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente, che potranno presentare proposte di Project Financing. Il progetto dovrà garantire elevati standard qualitativi nella realizzazione dell'infrastruttura e nella successiva gestione, con una concessione minima di 20 anni, prorogabile fino a un massimo di 30 anni.Le proposte dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it entro le ore 22:00 del 21 maggio 2025.Maggiori informazioni e la documentazione completa dell'Avviso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Corato https://comune.corato.ba.it/novita/manifestazione-di-interesse-la-realizzazione-di-un-impianto-tensostatico-coratoPer ulteriori chiarimenti, gli interessati potranno inviare quesiti entro il 3 maggio 2025 alla stessa PEC istituzionale.