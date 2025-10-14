Basket e inclusione, obiettivo centrato a Corato per il Torneo "Quattro Torri"

Torneo
Corato - martedì 14 ottobre 2025 12.12 Comunicato Stampa
La seconda edizione del torneo Cestistico "Le Quattro Torri" organizzato dal Basket Corato nella mattinata di domenica 12 ottobre, al PalaLosito di Corato, non è stato solo un appuntamento sportivo, ma un evento che ha mostrato come il basket possa diventare un veicolo di inclusione, condivisione e crescita sociale.
Ieri è andata in scena una ricca mattina di momenti che hanno coinvolto, a vario titolo, tanti appassionati della palla a spicchi.

La mattinata ha visto scendere in campo le squadre, categoria Esordienti, di Basket Corato, Polisportiva Basket Bitritto ed Avis Trani.
I ragazzi, nonostante il clima amichevole, hanno onorato l'impegno giocando con intensità nei vari match disputati. Ma la vera vittoria è stata lo spirito di amicizia, lealtà e sano divertimento che si è respirato nel corso di tutto il torneo.

Accanto ai ragazzi esordienti c'è stato spazio anche per EOS, la cooperativa sociale nata per far crescere e migliorare la qualità della vita sociale, favorendo l'integrazione dei più deboli. Alcuni tra quelli seguiti dalla comunità hanno potuto duettare con gli atleti della Fas Basket Corato in gare di tiro, concretizzando in questi piccoli esercizi quanto la pratica sportiva di basket possa unire.

Ma il torneo e la mattinata non hanno vissuto solo di basket. Una serie di iniziative come come "indovina le Kcal?" a cura del Dott. Varesano che ha portato sul primo piano il legame tra sport, salute e alimentazione, o la premiazione finale con attestati e rimandi alla sostenibilità hanno reso speciale la manifestazione, insieme al video-messaggio di una leggenda dello sport e del basket in particolare come Antonello Riva, già divulgato in precedenza sui social.

Il Torneo "Le Quattro Torri" ha quindi confermato l'importanza del Basket Corato non solo dal punto di vista sportivo, ma anche in campo sociale.
Uno sport che si è ancora una volta dimostrato capace di unire sotto lo stesso canestro chiunque, annullando tutte le differenze. Questo è il vero potere dello sport: avvicinare, includere e, soprattutto, abbattere le barriere.
