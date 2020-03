Rimandato “Donna: tra famiglia e carriera", l'evento promosso da FI

Rimandato a data da destinarsi l'evento "Donna: tra famiglia e carriera" promosso da Movimento "Azzurro Donna Corato" e Forza Italia Corato, previsto per domenica 8 marzo presso Villa Monna Lisa.Decisione a seguito delle disposizioni della Presidenza del Consiglio, DPCM del 4 marzo, relativo alla limitazione del contagio e diffusione del COVID 19.«Pur credendo fortemente nell'utilità della manifestazione promossa, atta a sensibilizzare l'opinione pubblica e dare voce alla "donna" impegnata attivamente ed in triplice veste di moglie, mamma e lavoratrice ed essendo comunque sensibili alla problematica attuale e tenendoci in primis alla salute dei nostri ospiti e di tutti i partecipanti all'evento» - comunicano gli organizzatori.«Auspicandoci che l'emergenza in atto rientri il più presto possibile, che la stessa non mieta altre vittime e che non ci siano ennesime ripercussioni sull'economia locale e nazionale, già messa in ginocchio e ancora di più affossata vista l'attuale situazione, - concludono - confidiamo nella sensibilità e nel buon senso dei cittadini, sapendoli comunque partecipi a tale iniziatica culturale in tempi migliori».