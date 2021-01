Rimozione rifiuti in aree private: Corato non ammessa al finanziamento

Il 7 luglio del 2020, la Regione Puglia aveva pubblicato un "Avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree private". Un problema molto sentito in diverse aree del territorio regionale ed a Corato in particolare.Il Comune aveva presentato domanda di ammissione al finanziamento in data 10 novembre 2020, ma non è riuscito a rientrare tra quelli che lo hanno attenuto e non è stato ammesso, si legge nella determinazione dirigenziale del 4 dicembre scorso per «mancanza di documentazione richiesta a pena di inammissibilità ex art.5, co.5, lett.b., punto III. dell'Avviso pubblico».Fuori Corato, dunque, ma fuori anche Giovinazzo, Terlizzi, Modugno, Binetto, Capurso, Adelfia e Modugno nel solo territorio dell'Area Metropolitana di Bari ed anche Barletta. Accedono a finanziamento nel barese solo Noicattaro, Rutigliano, Monopoli, Triggiano e Cassano delle Murge.Per le comunità del Nord barese un'occasione persa per far fronte, sebbene in minima parte, ad un fenomeno che preoccupa e non poco.