Consiglio metropolitano, l'opposizione: «De Benedittis ha messo in cattiva luce la città»

La candidatura del sindaco De Benedittis al Consiglio Metropolitano è stata un fiasco che ha messo in cattiva luce lui e tutta la città.Almeno 3 consiglieri della sua maggioranza non lo hanno votato (ma sono certamente di più, dato che da altri comuni della stessa fascia rivendicano di averlo sostenuto).Chissà se prima di proporre la sua candidatura si è accertato di avere il sostegno dei "suoi"; se non lo ha fatto, ma semplicemente l'ha imposta, è stato sprovveduto ed arrogante; se lo ha fatto, è un segno evidente di una maggioranza lacerata, i cui componenti alla prova di un voto segreto, gli hanno voltato le spalle.E invece di chiedere scusa alla città per l'improvvida mossa e avviare una verifica interna, si lancia in assurde recriminazioni.Qualcuno poi muove critiche alla minoranza, rea di non averlo sostenuto. A costui ricordiamo che nel 2014 nessuno della attuale maggioranza sostenne il "candidato coratino" che comunque fu eletto.