Aldo Di Zanni è il nuovo segretario del PSI Corato

La sezione PSI Corato è lieta di annunciare l'elezione di Aldo Di Zanni alla carica di segretario. La nomina è avvenuta nel corso dell'ultima assemblea degli iscritti, tenutasi in data 21 settembre. L'assemblea ha provveduto alla individuazione del Direttivo sezionale e contestualmente all'elezione del nuovo Segretario e degli organi collegiali, completando così il processo di costituzione della struttura organizzativa locale del partito.Il compagno Di Zanni, accettando l'incarico, ha espresso il suo impegno a lavorare per il rafforzamento del partito sul territorio e per la promozione dei valori socialisti nella comunità di Corato. Il nuovo direttivo - composto dal Vice segretario Fabrizio Strippoli e dai Consiglieri Vito Mallardo, Antonio Vangi, Wanessa Mallardo. Mariangela Fracchiolla, Letizia Fusaro - affiancherà e sosterrà il Segretario Di Zanni nel suo mandato. Gli organi collegiali sono stati costituiti tutti ad una unanimità.La sezione "Giacomo Matteotti" del Partito Socialista di Corato, con questa leadership, si propone di affrontare con vigore le sfide politiche e sociali del territorio, in linea con i principi e i valori fondanti del socialismo democratico.Ulteriore motivo di orgoglio è aver avuto la possibilità di dar vita alla Federazione giovanile del partito grazie alla presenza di giovani iscritti motivati.