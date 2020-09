Rinvenuto cadavere in un appartamento della periferia

Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Capra, nei pressi di via Andria alla periferia della città a seguito di una segnalazione.I familiari di una anziana signora, infatti, che viveva al terzo piano di uno stabile della via, non riuscendosi a mettere in contatto con la parente si erano preoccupati ed avevano allertato i soccorsi.I vigili del fuoco sono dovuti entrare nell'appartamento dall'esterno. Una volta entrati si sono imbattuti nel cadavere della donna, deceduta con ogni probabilità per cause naturali.Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso. La salma della donna si trova nel cimitero di Corato.