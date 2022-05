A Rombi di passione diversi bikers provenienti da Corato

Nella mattinata di domenica 1° maggio la Masseria San Vittore di Andria, sede del progetto diocesano "", ha ospitato il primo motoincontro dell'anno organizzato da. Hanno partecipato moto di ogni tipo e modello, dalle piccole cilindrate, alla classe regina in varie cilindrate ma soprattutto bikers da ogni parte della regione.Don, responsabile del progetto diocesano, ha sottolineato: «La manifestazione del motoraduno in masseria ha uno scopo, quello di non tenere il "Progetto" fuori dal mondo, ma è un "Progetto" nella comunità che ha tanti aspetti belli. Aspetti creativi, ricreativi e integrativi, si ha bisogno di smuovere le coscienze di chi si è macchiato di efferati delitti e quindi far cogliere che la felicità la si coglie nelle piccole cose e non invece nelle azioni straordinarie che poi feriscono tutta la società. Ricordare alla società che mettere il condannato in un luogo che non è rieducativo ma è infernale non serve a nessuno, dobbiamo tirare le persone dagli inferni e quindi noi non possiamo creare fuochi che poi distruggono. Questo sodalizio che oggi si compone tra il mondo civile ed il mondo segregato dalla società deve essere un ponte per la riconciliazione per il riscatto e soprattutto per la progettazione di cose sempre più edificanti per tutti».