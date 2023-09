Rotary club Corato la visita del Governatore Sassanelli

Una serata particolare per il Rotary Club Corato, quella dei giorni scorsi.Il Governatore del Distretto Rotary 2120, l'ing. Vincenzo Sassanelli, ha fatto visita al Club per incontrare i soci, valutare insieme lo stato di salute del Club ed informarsi sia sulle azioni di servizio che si stanno portando avanti a favore della comunità locale sia sui progetti di respiro internazionale nei quali è coinvolto. Oltre all'utilissimo confronto, il Governatore ha presentato ai soci una "Relazione morale di indirizzo", durante la quale ha esposto le idealità del Rotary (il pragmatismo, l'etica ferrea, il primato della persona umana e dell'individuo, la democrazia e la solidarietà sociale, l'inclinazione al cambiamento, il valore del crogiuolo eterogeneo di etnie, delle religioni, dei riferimenti culturali, e la libertà di pensiero), che portano ad attività di servizio, ad azioni filantropiche che affratellano gente diversa, e magari lontana, e a ideali di civiltà universale nella diversità. "Il Rotary – ha evidenziato il Governatore – può fare la differenza nelle comunità, può aiutare a risolvere problemi locali ed internazionali, può portare ad occasioni di nuove amicizie e networking, e può far sviluppare le proprie abilità di leadership". Ha inoltre evidenziato l'importanza del ruolo delle donne nella associazione e nelle comunità, e l'importanza di rafforzare gli ideali di equità ed inclusione negli ambiti sociali, culturali, imprenditoriali e professionali. "Il Rotary crede in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, ed in ognuno di noi". Infine, ha esortato al coinvolgimento dei giovani nelle attività filantropiche ed ai progetti rotariani, affinché possano in futuro raccogliere il testimone di questa grande associazione. È intervenuta anche la moglie del Governatore, Gabriella, che ha presentato il progetto editoriale "Le Donne della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani".La Presidente del Club Francesca di Ciommo ha ringraziato il Governatore, esponendo le molteplici attività che si stanno portando avanti con il Club e l'impegno di tutti i soci rotariani affinché i progetti avviati a favore della comunità siano portati a termine nel più breve tempo possibile. Il Governatore ha quindi concluso la riunione con la frase "La speranza giace nei sogni, nell'immaginazione e nel coraggio di quelli che osano trasformare i sogni in realtà".