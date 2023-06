Rotary premia le scuole: l'intervista al presidente Gianpaolo Musci

Rotary e scuole si commiatano dopo un anno di progetti, volti a sensibilizzare gli alunni alle tematiche dell'alimentazione, dello spreco alimentare e delle malattie metaboliche giovanili. Dopo mesi di progetti, ieri sera il Rotary Club di Corato, nella persona del presidente Gianpaolo Musci, ha premiato dirigenti, professori e alunni delle scuole coinvolte nel progetto, presso la sede del Rotary Club di Corato, sita in Larghetto San Benedetto, 5.Hanno partecipato al progetto l'Istituto comprensivo Cifarelli-Santarella, con la dirigente Campione e la professoressa Fiore, l'Imbriani Piccarreta con la preside Maldera e la professoressa Torelli e l'istituto comprensivo Battisti Giovanni XXIII con la professoressa Antonella Di Bartolomeo e la professoressa Ventura con la dirigente Giuseppa Modeo.Soddisfatto il presidente uscente Gianpaolo Musci ai microfoni di Coratoviva: «Siamo in dirittura d'arrivo, i progetti scolastici si sono conclusi a maggio e ora vogliamo premiare docenti e studenti per il loro operato. Per noi sono importanti soprattutto i premi dati ai ragazzi, che possano spronarli a fare sempre meglio. Il tema di quest'anno era nutrire ed educare all'alimentazione, nel contrasto dello spreco alimentare e delle malattie metaboliche giovanili. Diabete ed obesità sono purtroppo in aumento, e noi con questo progetto abbiamo voluto sensibilizzare i cittadini del domani».Poi conclude: «Abbiamo preparato il solco, in modo tale che chi mi succederà possa continuare in questo progetto importantissimo».