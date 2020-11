RSA, casi Covid in 4 strutture di Corato. Si contano 8 morti

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO

«L'amministrazione comunale da me guidata è più che mai vicina alle famiglie degli ospiti delle RSSA segnate dalla emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Il Sindaco, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, è quotidianamente impegnato dalle famiglie che lo richiedono a favorire una corretta informazione sullo stato di salute dei loro congiunti».

RSSA e Casa di Riposo denominata "Regeneration Home": risulta attivo un focolaio di infezione da SARS-COV-2 che riguarda allo stato attuale 31 ospiti su 35. Si è inoltre registrato un decesso. Il personale in servizio nei giorni scorsi ha registrato circa 15 positivi.RSSA donominata "Casa Alberta": è attivo un focolaio di infezione da SARS-COV-2 che riguarda allo stato 50 dei 59 ospiti, i negativi sono 7 e 2 sono gli ospiti in attesa di tampone. Si sono registrati 7 decessi. Il personale in servizio nei giorni scorsi ha registrato 20 positivi tra i 55 operatori.Cooperativa Sociale denominata "Rosiba-Onlus": numero 1 positivo tra gli operatori. Numero 8 ospiti in attesa esito del tampone.RSAA denominata "Dono di speranza": numero 1 positivo tra gli operatori, in corso aggiornamenti sugli ospiti.