Sabato la Giornata diocesana della gioventù

Sabato 19 novembre, nella parrocchia di San Magno a Trani, è in programma la principale iniziativa in occasione della Giornata diocesana della gioventù. L'evento avrà inizio alle ore 20: prevista la partecipazione di adolescenti e giovani provenienti dai sette centri che compongono l'Arcidiocesi: Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.Don Claudio Maino, responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale giovanile, assieme alla sua infaticabile equipe, ha commentato: «Vivremo un momento di preghiera e testimonianza assieme al nostro Arcivescovo D'Ascenzo in vista della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona (1-6 agosto 2023). Concluderemo facendo festa insieme».