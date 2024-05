“Giovani: tra lavoro dipendente e autoimprenditorialità”, il 30 maggio convegno a Corato

Antonella Martinelli, Avvocato giuslavorista - "Giovani e lavoro: le varie forme contrattuali possibili fra precarietà e bassa retribuzione"

Alberto Vangi, Ispettore del lavoro - "La tutela dei minori sui luoghi di lavoro. Profili normativi e profili sanzionatori"

Leonardo Gemma, Agenzia di somministrazione Gi Group - "L'apprendistato di primo livello nei percorsi IFTS"

Virgintino Roberto, rappresentante CNA - "Bandi regionali per piccole e medie imprese: Nidi e Minipia"

Michelangelo De Beneditti, Presidente GAL - "Imprenditoria agricola giovanile: quali le novità?"

Prof.ssa Nunzia Tarantini, Dirigente scolastico Istituto tecnico "Padre A.M. Tannoia".

Prof. Giuseppe Monopoli, Dirigente scolastico o delegato ITIS "Jannuzzi"

Prof. Savino Gallo, Dirigente scolastico I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi"

Il 30 maggio 2024 dalle ore 09:00 si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Corato un convegno di approfondimento dal titolo "Giovani: tra lavoro dipendente e autoimprenditorialità" organizzato dal job centre Porta Futuro Area Metropolitana di Bari - Corato e dal Comune di Corato.L'appuntamento realizzato con l'obiettivo di fornire alla cittadinanza strumenti informativi circa le più recenti opportunità lavorative, vedrà la partecipazione di referenti altamente qualificati e rappresenterà, inoltre, un'occasione di aggiornamento professionale per consulenti del lavoro e dottori commercialisti.Il convegno verterà sulle differenze tra lavoro dipendente a imprenditoriale, per sviluppare una maggiore conoscenza riguardo entrambi i percorsi professionali e supportare i giovani nella scelta più idonea, a livello personale.L'evento rientra nelle azioni di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, rete di job centre che connette in modo trasversale Enti, cittadini ed imprese con l'obiettivo di mobilitare risorse, informazioni, competenze e opportunità al servizio del mondo del lavoro, dell'innovazione sociale e dello sviluppo locale.Porta Futuro Area Metropolitana di Bari è il network di job centre esteso nei Comuni del territorio metropolitano. Un progetto nato dall'esperienza di Porta Futuro Bari – job centre del Comune di Bari - progetto dedicato al mondo del lavoro e alla promozione di attività rivolte a cittadini e aziende.- PROGRAMMA -SESSIONE MATTUTINA h. 09:00 - 13:00Saluti istituzionaliInterventiSESSIONE POMERIDIANA h. 15:00 - 18:00Presidi Scuole Superiori - "L'alternanza Scuola Lavoro: esperienze ed opportunità"La partecipazione convegno sarà valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, fino al raggiungimento del n.ro totale delle ore. (I crediti formativi saranno rilasciati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani e dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro - Ordine di Bari).Per partecipare a "Giovani: tra lavoro dipendente e autoimprenditorialità" è necessario iscriversi compilando il modulo al seguente link https://bit.ly/3KcWz5F