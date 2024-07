Al via le iniziative per i giovani presso il nodo Galattica "Stella Polare" di Corato

Il mese di luglio si preannuncia ricco di appuntamenti rivolti ai giovani del Comune di Corato presso la sede Galattica "Stella Polare", inaugurata lo scorso 15 maggio in collaborazione con Progetto Città.Il Nodo Galattica di Corato - Stella Polare è uno spazio che ha come obiettivo quello di accompagnare i giovani di Corato verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, per renderli protagonisti delle proprie idee.Grazie alla rete di partenariato e ai professionisti che ne fanno parte, nel Nodo Galattica, a partecipazione gratuita, saranno attivati laboratori di musica dal vivo, percorsi di orientamento al lavoro e all'autoimprenditorialità e un servizio di supporto psicologico.Due, i corsi gratuiti che stanno per partire:Il primo appuntamento è un, organizzato in collaborazione con il partner Associazione Musicale Snam. Rivolto ai giovani dai 15 ai 35 anni, il corso inizierà martedì 2 luglio e si terrà ogni martedì e venerdì di luglio, dalle ore 17.30 alle 18.00. I partecipanti potranno portare la propria chitarra, ma per chi non ne disponesse, il Comune metterà a disposizione degli strumenti presso la sede Galattica.Il secondo corso è l, curato dal partner CAT IMPRENDO Puglia Confesercenti. Questo corso è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni e partirà lunedì 8 luglio. Si terrà ogni lunedì e giovedì dalle ore 17.30 alle 19.30. Questo corso sarà utile per orientarsi nel mondo del lavoro, fornendo informazioni su tirocini formativi, valutazione delle competenze e tipologie di rapporti lavorativi. È un'opportunità preziosa per chi è ancora indeciso se proseguire con gli studi universitari o muovere i primi passi nella ricerca di un impiego.Entrambi i corsi si svolgeranno presso la sede Galattica "Stella Polare" e sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni, siamo disponibili presso il nostro sportello Galattica "Stella Polare" in via Arco Ripoli 2, 4, 6, dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00.Sportello Galattica "Stella Polare"Via Arco Ripoli 2, 4, 6, CoratoOrari: Lunedì-Venerdì, 17:00-20:00