San Cataldo 2023, ecco il programma ufficiale

Ieri mattina, nel Chiostro di Palazzo di Città si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma per la festa del Santo Patrono di Corato, San Cataldo che, dal 19 al 21 agosto, torna in grande stile.Anche quest'anno, si rinnova la sinergia con l'associazione "PugliArmonica".L'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Corrado De Benedittis, crede molto nel valore sociale, civile e culturale della festa del Santo Patrono e le sinergie importanti restituiscono vigore alle tradizioni e valorizzano il folklore popolare."Recuperata sempre di più nella sua antica bellezza, come un'opera di restauro, attraverso lo scavo nella memoria dei vecchi, nelle foto dei tempi andati e con la sapiente regia di PugliArmonica, la Festa di San Cataldo si consegna alla nostra Comunità cittadina, come un momento bello da vivere, lungo le strade, i corsi e nel Duomo di Santa Maria Maggiore. - Afferma il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis - Per il terzo anno di seguito, torna la "Macchina di San Cataldo", in largo Plebiscito, di fronte a corso Garibaldi, ancora più bella e grande. Le luminarie, le bande, la cassa armonica, il Pontificale, le processioni, le bancarelle, le giostre:le componenti ci sono tutte, ma il centro della festa è nelle persone, piccoli, adulti, anziani, che fanno la Comunità.Qui, la posta in gioco si alza: bella, recuperata nella tradizione, ma che sia soprattutto una Festa patronale che ci apra a sguardi solidali e attenti. Guardiamoci intorno, sono molte le situazioni di crisi, fragilità, solitudine che riguardano tanti e tante di noi e oltre noi.Ecco il senso della festa: capire che ognuno può essere la Comunità di cui l'altro ha bisogno.Auguri e buon San Cataldo!"I riti religiosi si alterneranno alle cerimonie civili, dalle celebrazioni delle Sante messe all'esibizione delle bande musicali, dal lancio del pallone aerostatico al grande Luna Park.Di seguito il programma dei festeggiamenti.PROGRAMMA RELIGIOSO16 – 17 – 18 AgostoTRIDUO DI PREGHIERAChiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore"18:30 S. Rosario19:00 S. Messa - Coroncina al Santo e Canto del Responsoriocelebra Don Luigi De Palma - Rettore della Chiesa CollegialeSABATO 19 Agosto09:00 S. Messa di inizio Festa Patronale presso la Chiesa Collegiale"Santa Maria Maggiore" con la presenza del personale sanitario, socio-sanitarioe di volontariato; celebra Don Luigi Tarantini già Rettore della Chiesa Collegiale18:30 S. Rosario19:00 S. Messa presso la Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore"celebra Don Luigi De Palma - Rettore della Chiesa Collegiale20:00 Processione della statua lignea del Santo verso la "Macchina"guidata da Don Luigi De Palma - Rettore della Chiesa CollegialeDOMENICA 20 Agosto10:00 S. Messa - celebra Don Giuseppe Lobascio Parroco territoriale e già Rettoredella Chiesa Collegiale12:00 S. Messa - celebra Don Luigi De Palma Rettore della Chiesa Collegiale19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo S. E. Rev.Mons. Leonardo D'Ascenzo, con la presenza del Capitolo Collegiale,le Confraternite, le Associazioni Cattoliche, il Popolo Santo di Dioe le Autorità civili e militari, presso la Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore"20:00 Solenne Processione del Busto Argenteo presieduta dall'Arcivescovo,con la partecipazione del Capitolo Collegiale, le Confraternite, le AssociazioniCattoliche, il Popolo Santo di Dio e le Autorità civili e militari, lungo il corso cittadinoLUNEDì 21 Agosto09:00 S. Messa in suffragio dei defunti componenti della Deputazione Maggiore"San Cataldo" e di tutti i devoti defunti, presso la Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore" celebra Don Luigi De Palma - Rettore della Chiesa Collegiale19:30 Processione della statua lignea del Santo dalla "Macchina" verso la ChiesaCollegiale "Santa Maria Maggiore", guidata da Don Antonio Maldera Coordinatoredella Zona Pastorale "San Cataldo"20:30 S. Messa di ringraziamento presso la Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore"celebra don Antonio Maldera Coordinatore ZonaleAddobbo del busto argenteo di San Cataldo a cura della ditta VITO ABBONDANZAdi Bitonto offerto dalle confraternite della CittàPROGRAMMA CIVILESABATO 19 Agosto08:00 Tradizionale lancio di bombe19:00 Esibizione musicale per le vie del centro a cura della Grande Orchestra di Fiati "DAVIDE DELLE CESE" Città di Bitonto (BA)19:00 Esibizione in piazza Cesare Battisti e per le vie del centro del gruppo sbandieratori19:00 Piazza Cesare Battisti / cassa armonica, concerto della Grande Orchestra di Fiati "Davide Delle Cese" Città di Bitonto (BA)DOMENICA 20 Agosto07:30 "Pedalando con i Santi" a cura di Legambiente partenza da Piazza Cesare Battisti08:00 Tradizionale lancio di bombe10:30 Municipio - Matinèe bandistico a cura della banda "M. Lufrano" di Triggiano (BA).19:00 Giro della bassa musica "L'Armonia" di Molfetta per le vie del centro19:00 Esibizione musicale per le vie del centro a cura dell'Orchestra di Fiati"Città di Corato"21:00 Lancio del pallone aerostatico a cura della ditta "Pulli mongolfiere" da Veglie (LE),che segna l'arrivo della processione in piazza Cesare Battisti21:30 Piazza Cesare Battisti / cassa armonica - Concerto della Nuova Orchestra di Fiati "TALOS"00:00 Contrada 'Pezze San Cataldo' (Stazione) – Spettacolo pirotecnico a cura della ditta"Emotion Fireworks" da Gioia Del Colle (BA)LUNEDì 21 Agosto07:00 "Sulle orme di San Cataldo: tra fede, folklore e tradizioni coratine"itinerario guidato da Don Luigi Tarantini, partenza dalla "Macchina di San Cataldo"08:00 Tradizionale lancio di bombe18:30 Esibizione per le vie del centro eseguita dall'Orchestra di Fiati "Millico" Città di Terlizzi (BA)21:30 Piazza Cesare Battisti - partenza esibizione itinerante per il corso cittadinocon la "CONTURBAND E LA ZAGOR STREETBAND"Nei tre giorni in Via Sant'Elia ci sarà Grandioso Luna Park, per la gioia dei più piccoli e non solo.Le tre bande musicali che si esibiranno nel corso dei festeggiamenti rientrano nel programma del Festival 'A TUBO'.L'illuminazione artistica è a cura della Paulicelli Light Design. L'addobbo della tradizionale macchina di San Cataldo in piazzaPlebiscito è a cura della ditta LuminArt Style di Corato.