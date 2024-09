Roccaromana e Corato unite nel nome di san Cataldo: il programma

6 foto Gemellaggio Roccaromana e Corato in nome di san Cataldo

Terminata lain onore del patronoPellegrinaggio in occasione della festa patronale a Roccaromana una delegazione della Deputazione Maggiore di San Cataldo di Corato col suo presidente, il nostro padre spiritualeil sindacoe alcuni esponenti della civica amministrazione si recherà quest'anno a Roccaromana, Comune in provincia di Caserta di quasi mille abitanti e con due frazioni: Santa Croce e Statigliano. Dunque, un altro Comune che, con Corato, condivide laCon Roccaromana è stato stretto un profondo legame, un atto di gemellaggio nella fede verso il Santo in un gesto che arricchisce ulteriormente Corato e Roccaromana di scambi religiosi e culturali. Infatti, anche in questa Festa 2024, nel mese di marzo Corato ha accolto il Sindaco di Roccaromana dott. Nicola Pelosi con una delegazione civile e religiosa con il suo parroco Don Marcello Santagata e con i suoi componenti del comitato.Domenica all'arrivo della delegazione a Roccaromana, sarà effettuata una visita guidata alla chiesa parrocchiale e successivamente alla Torre Normanna insieme al Sindaco alle locali autorità civili e religiose. Il percorso culminerà con la solenne celebrazione eucaristica alle 11,30 presieduta da Sua Eccellenza Reverendo Mons. Giacomo Cirulli Vescovo di Teano- Calvi.Al termine della recita dei Vespri in onore di San Cataldo,alle ore 18:00 si terrà la processione per le strade di Roccaromana e Santa Croce, con il bacio della reliquia, e infine un concerto lirico sinfonico del gran concerto bandistico Gioia del Colle, affiancato da degustazioni di prodotti gastronomici locali.