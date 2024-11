SANB, da stasera controlli a Corato per il conferimento dell'indifferenziato

Oggi, giovedì 7 novembre, gli ispettori ambientali della SANB controlleranno a tappeto tutto il territorio cittadino sulle modalità di conferimento del secco residuo delle utenze domestiche durante il servizio del Porta a Porta di questa sera, quasi 100 le violazioni riscontrate dall'inizio dell'anno. La sanzione ammonta a €200.Continuano i controlli sul conferimento del secco residuo durante il servizio del Porta a Porta, i dati dopo i controlli a tappeto sono confortanti. Il prossimo obbiettivo sarà il controllo anche sul resto delle frazioni, soprattutto umido e plastica, perchè non basta superare la soglia del 65%, la normativa europea punta sull'avvio a riciclo, quindi bisogna differenziare bene e puntare anche sulla qualità del rifiuto differenziato evitando il più possibile l'impurità ( per esempio i gusci delle cozze o vongole in tanti li conferiscono nell'umido, sbagliando, perchè vanno conferiti nel secco residuo; il tappo della bottiglia di vetro va gettato nella plastica e non con lo stesso vetro; lo scontrino fiscale (carta termica) va conferita nel secco residuo, e non nella carta; come le vaschette di alluminio incrostate di cibo vanno conferite nel secco residuo e non nella plastica, il conferimento sbagliato influisce la qualità del rifiuto differenziato aumentando così i costi di lavorazione, se da Conai arrivano pochi soldi è perché la qualità è scadente. Il Comune di Corato per esempio spende centinaia di migliaia di euro in più per la frazione dell'umido perchè contaminato da altri elementi( polistirolo, vasetti di yoghurt, vasetti omogenizzati, piatti e posate non compostabili) costi che si aggiungono sulla bolletta della Tari.L'obiettivo è quello di ridurre quanto più possibile la quantità di rifiuti indifferenziati, il costo in discarica a tonnellata negli ultimi anni è quasi raddoppiato, siamo passati da 103 euro a tonnellata nel 2017 a quasi 204 euro a tonnellata nel 2024. Ancora alta la percentuale di secco residuo (perchè differenziato male) prodotto dai coratini, che successivamente vanno a finire in discarica, e non nel sistema di riciclo, contribuendo così ad aumentare la tassa rifiuti TARI. Diminuire il secco residuo e migliorare la qualità del differenziato è possibile raggiungerlo con il massimo impegno di tutti i cittadini, mettendo in campo buone pratiche nel differenziare tutti i rifiuti correttamente direttamente tra le mura domestiche, conferendo in maniera corretta ogni tipologia di rifiuto, e rispettando il calendario comunale di conferimento del servizio porta a porta.Si ricorda la cittadinanza di rispettare anche gli orari di conferimento dei rifiuti, anche per migliorare il decoro della città, che sono i seguenti: aree residenziali esterne dalle 06:00 alle ore 08:00, centro storico (utenze domestiche) dalle ore 13:30 alle 15:30, centro abitato (escluso il centro storico) dalle ore 21:00 alle 23:00 . I pannolini e pannoloni vanno smaltiti segnalando il sacchetto con il bollino rosso e potranno essere esposti tutti i giorni presso il proprio civico, secondo gli orari stabiliti nella propria zona di appartenenza tranne la domenica. Per i rifiuti ingombranti si può prenotare il ritiro gratuito chiamando il numero 0806190414 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30. Anche il conferimento in orario non conforme sarà sanzionato come per legge.