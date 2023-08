"Scene da un Compleanno": Corato protagonista su Canale 5, con il programma di Anna Tatangelo

Corato ancora una volta protagonista in tivù: questa volta la nostra città sarà protagonista dello show televisivo di Canale 5 "Scene da un compleanno", spin off di "Scene da un matrimonio".Condotto da Anna Tatangelo, il programma accompagna dei neo-diciottenni nel percorso che segna in maniera simbolica l'ingresso nella maggiore età: dai preparativi, ai momenti della festa, le telecamere Mediaset entrano nella vita di ragazzi e ragazze che stanno per "diventare grandi".La puntata che andrà in onda sabato alle 14:10 su Canale 5, registrata lo scorso luglio, avrà come location la sala ricevimenti Astoria Palace di Corato e seguirà le vicissitudini di Giusy, ragazza barlettana, dai momenti di svago in barca, allo stappo al Castello di Barletta, sino alla sfarzosa festa con l'Astoria sullo sfondo.Un appuntamento da non perdere dunque, sabato alle 14:10 su Canale 5.