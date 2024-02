Corato protagonista a Ciao Darwin con "Lulù"

Corato ancora sul piccolo schermo con una nostra concittadina: nella puntata andata in onda ieri di Ciao Darwin, infatti, nella squadra degli Amanti (la puntata li contrapponeva ai Cornuti) c'era una cittadina di Corato, Lulù.Un'esperienza certamente singolare per la donna, che alla fine ha visto anche trionfare la sua squadra nel gioco finale.Quella di Lulù però non sarà l'unica esperienza di nostri concittadini nel celebre programma di Paolo Bonolis. Nella prossima puntata infatti, che andrà in onda venerdì 9 febbraio, un altro coratino Doc, Mimmo, parteciperà a Ciao Darwin, nella squadra dei Tamarri.