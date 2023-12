Studio Aperto dedica il suo Magazine al tarallo di Corato

«Nel dialetto del luogo tutti la chiamano "Quarátë", ma tutti la conoscono come "Corato"». Si apre così, con queste parole e con le immagini di Piazza Cavallotti e Corso Mazzini, il servizio di Studio Aperto "Mag", approfondimento del Tg di Italia 1, appendice dell'edizione quotidiana delle 18:30 che tratta temi d'attualità.La puntata del 1° dicembre infatti, è stata dedicata in parte alla nostra città, nella fattispecie ad una delle nostre prelibatezze: il tarallo. Assieme a due produttori coratini, le telecamere di Studio Aperto sono andate a scoprire i segreti della storia, produzione, cottura e distribuzione di uno dei prodotti più noti di Corato e della nostra regione.Una grande pubblicità per il nostro paese e territorio, in un contenitore che quotidianamente ha una media di circa 800 mila spettatori. Una grande pubblicità per il tarallo, simbolo di una terra, di una cultura di un modo di vivere.Il link della puntata: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/studioapertomag/i-taralli-pugliesi_F312329301324C05