Le bellezze storiche di Corato a dicembre su Tele Norba

Corato protagonista in tivù su Tele Norba. Domenica 3 dicembre infatti, alle ore 14:30, andrà in onda una puntata di "Mezzogiorno e Dintorni" dedicata alla nostra Corato.All'interno del contenitore post prandiale domenicale della rete ammiraglia di Puglia, sarà contenuto un viaggio all'interno delle testimonianze storiche nella nostra città, in compagnia della Prof. Chiara Capozza, in qualità di membro dell' Associazione Amici dei Musei e un'intervista a Claudia Lerro per l'associazione Teatri Di.Versi.Le riprese si sono svolte nella giornata di ieri, ora non ci resta che attendere qualche settimana per ammirare la nostra città nelle sue bellezze più nascoste.