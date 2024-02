Da Corato a Ciao Darwin, Mimmo "Underground" show sotto gli occhi di Paolo Bonolis

Non è passata certamente inosservata l'esibizione del nostro concittadino nel famoso programma di Canale 5

Un nostro concittadino, conosciuto da tutti con il soprannome di Mimmo "Underground", al secolo Domenico Doria, protagonista di un simpatico siparietto durante la puntata in onda oggi di "Ciao Darwin". Nella consueta esibizione di inizio puntata, che oggi vede di fronte Eleganti contro Tamarri, Mimmo, facente parte di questi ultimi, si è esibito sulle note di "Supercafone" di Piotta.Un esterefatto Bonolis ha reso ancor più divertente il ballo, con le sue proverbiali espressioni che l'hanno reso noto.Ancora una volta dunque, un nostro concittadino ha avuto seppur per qualche minuto, le luci della ribalta nel grande carrozzone di Ciao Darwin. Un'esperienza che il nostro Mimmo non dimenticherà facilmente e che è già diventata virale tra i nostri concittadini.