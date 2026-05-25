Elezioni politiche (repertorio)
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Seggi chiusi a Corato: il dato definitivo dell'affluenza

A Corato ha votato il 65,87%

Corato - lunedì 25 maggio 2026 12.48
Si è conclusa oggi, lunedì 25 maggio alle ore 15:00, la tornata elettorale che ha chiamato i cittadini di Corato alle urne per l'elezione del nuovo sindaco e del Consiglio Comunale. Il dato definitivo dell'affluenza è del 65,87%, un valore che segna un lieve distacco rispetto alle precedenti elezioni amministrative del 2020, quando, al termine delle operazioni di voto, si era recato ai seggi il 68,3% degli aventi diritto.

Con la chiusura definitiva delle urne alle ore 15:00, gli uffici elettorali hanno dato il via immediato alle operazioni di spoglio delle schede. Nelle prossime ore, i dati provenienti dalle 44 sezioni cittadine permetteranno di delineare il nome del nuovo sindaco di Corato.

I cittadini potranno seguire l'aggiornamento dei risultati in tempo reale a questo link.






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