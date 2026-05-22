Pietro Zona chiude la campagna elettorale: «Corato scelga di tornare protagonista»

La campagna elettorale di Pietro Zona si avvia verso il suo ultimo appuntamento pubblico con un comizio conclusivo in programma venerdì 22 maggio, alle ore 21:30, in Piazza Vittorio Emanuele.Sarà una serata aperta alla città, pensata come momento di incontro e condivisione dopo settimane intense di confronto con cittadini, famiglie, commercianti, giovani, associazioni e realtà del territorio.«In queste settimane abbiamo incontrato una città che ha voglia di rialzarsi e di tornare a credere nelle proprie possibilità – dichiara Pietro Zona – Abbiamo ascoltato storie, difficoltà, proposte, ma soprattutto abbiamo percepito un bisogno forte di essere finalmente ascoltati davvero».Il candidato sindaco sottolinea il valore umano e politico di un percorso costruito quotidianamente tra le strade della città: «Questa campagna elettorale ci ha restituito qualcosa di importante: la consapevolezza che Corato abbia ancora energie straordinarie da esprimere. Ogni confronto, ogni stretta di mano, ogni parola scambiata ci ha confermato quanto sia forte il desiderio di cambiamento».Il comizio di venerdì rappresenterà l'ultimo momento pubblico prima dell'apertura delle urne. Un appuntamento che punta a riunire i cittadini attorno a una proposta politica che mette al centro ascolto, concretezza e partecipazione.«Adesso arriva il momento della scelta – conclude Zona – E credo che Corato abbia davanti un'occasione importante: scegliere di tornare protagonista del proprio futuro. Noi ci siamo, con serietà, impegno e amore per questa città. Adesso serve l'ultimo passo, insieme»."Corato, sul serio".Contenuto elettorale sponsorizzato