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Politica

Elezioni amministrative Corato 2026, affluenza ore 12: ha votato il 15,79% degli elettori

Prossimo aggiornamento alle ore 19.00

Corato - domenica 24 maggio 2026 11.47
Sono incominciate alle ore 7:00 di questa mattina le operazioni di voto per l'elezione del nuovo sindaco di Corato. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di questa sera. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.

Gli elettori sono chiamati a scegliere tra Vincenzo Adduci, Corrato De Benedittis, Nica Testino e Pietro Zona e i candidati al Consiglio Comunale tra le 20 liste.

Dati affluenza - Rilevazione ore 12:00 - 24 maggio: 15,79%

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