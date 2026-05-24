Politica
Elezioni amministrative Corato 2026, affluenza ore 12: ha votato il 15,79% degli elettori
Prossimo aggiornamento alle ore 19.00
Corato - domenica 24 maggio 2026 11.47
Sono incominciate alle ore 7:00 di questa mattina le operazioni di voto per l'elezione del nuovo sindaco di Corato. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di questa sera. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.
Gli elettori sono chiamati a scegliere tra Vincenzo Adduci, Corrato De Benedittis, Nica Testino e Pietro Zona e i candidati al Consiglio Comunale tra le 20 liste.
Gli elettori sono chiamati a scegliere tra Vincenzo Adduci, Corrato De Benedittis, Nica Testino e Pietro Zona e i candidati al Consiglio Comunale tra le 20 liste.