Speciale
Speciale elezioni a 2026: il candidato sindaco Corrado De Benedittis chiude il ciclo di interviste di CoratoViva
Ospite nei nostri studi il candidato sindaco di Corato
Corato - venerdì 22 maggio 2026 15.21
Si chiude con il candidato sindaco Corrado De Benedittis il ciclo di interviste di CoratoViva in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L'aspirante primo cittadino, sostenuto da una coalizione composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra Italiana, Demos, Articolo 49, Corrado Sindaco, Intesa Riformista, Prossima e "Rimettiamo in moto la città", è stato ospite nei nostri studi per illustrare il suo programma. Durante l'incontro sono stati sviscerati numerosi temi: dalle politiche sociali alle strategie amministrative, fino alla pianificazione urbana, ambientale e al piano delle opere pubbliche.
De Benedittis ha inoltre tracciato un bilancio dell'attività svolta durante il mandato in corso, rivolgendo un appello ai cittadini affinché venga data continuità al progetto politico avviato.
Di seguito proponiamo la video intervista integrale.
Contenuto elettorale sponsorizzato
De Benedittis ha inoltre tracciato un bilancio dell'attività svolta durante il mandato in corso, rivolgendo un appello ai cittadini affinché venga data continuità al progetto politico avviato.
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