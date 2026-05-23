Religione
Un segno che illumina la comunità
Il nuovo logo della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù: identità, fede e gratitudine
Corato - sabato 23 maggio 2026 12.34
La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù presenta con gioia il nuovo logo che accompagnerà il cammino della comunità nei percorsi di fede, nelle attività pastorali e nei luoghi della comunicazione.
Un segno semplice, essenziale, ma profondamente evocativo, nato dall'ispirazione della grande vetrata a croce che domina l'abside della nostra chiesa: un simbolo che da anni parla silenziosamente ai fedeli, ora trasformato in immagine identitaria.
Al centro del logo pulsa il Cuore di Gesù, richiamo vivo all'amore di Cristo per ogni uomo. Attorno, i raggi si aprono come luce che si diffonde: la luce del Vangelo che entra nella vita delle persone, delle famiglie, dei giovani, e che continua a generare speranza, incontro e fraternità.
Questo nuovo segno, spiga il parroco Don Paolo Spera, non è solo un elemento grafico: è una dichiarazione di appartenenza, un invito a riconoscerci parte di una storia condivisa, un ponte tra tradizione e futuro.
Sarà presente nei materiali pastorali, nelle comunicazioni digitali, nei momenti comunitari: un filo rosso che unisce e racconta chi siamo.
Un grazie sincero e affettuoso va a Marcello D'Introno, che ha donato tempo, creatività e talento per dare forma a questo simbolo. Il suo contributo è un gesto di servizio e amore verso la comunità.
Un segno semplice, essenziale, ma profondamente evocativo, nato dall'ispirazione della grande vetrata a croce che domina l'abside della nostra chiesa: un simbolo che da anni parla silenziosamente ai fedeli, ora trasformato in immagine identitaria.
Al centro del logo pulsa il Cuore di Gesù, richiamo vivo all'amore di Cristo per ogni uomo. Attorno, i raggi si aprono come luce che si diffonde: la luce del Vangelo che entra nella vita delle persone, delle famiglie, dei giovani, e che continua a generare speranza, incontro e fraternità.
Questo nuovo segno, spiga il parroco Don Paolo Spera, non è solo un elemento grafico: è una dichiarazione di appartenenza, un invito a riconoscerci parte di una storia condivisa, un ponte tra tradizione e futuro.
Sarà presente nei materiali pastorali, nelle comunicazioni digitali, nei momenti comunitari: un filo rosso che unisce e racconta chi siamo.
Un grazie sincero e affettuoso va a Marcello D'Introno, che ha donato tempo, creatività e talento per dare forma a questo simbolo. Il suo contributo è un gesto di servizio e amore verso la comunità.