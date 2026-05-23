Logo Sacro Cuore
Logo Sacro Cuore
Religione

Un segno che illumina la comunità

Il nuovo logo della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù: identità, fede e gratitudine

Corato - sabato 23 maggio 2026 12.34
La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù presenta con gioia il nuovo logo che accompagnerà il cammino della comunità nei percorsi di fede, nelle attività pastorali e nei luoghi della comunicazione.
Un segno semplice, essenziale, ma profondamente evocativo, nato dall'ispirazione della grande vetrata a croce che domina l'abside della nostra chiesa: un simbolo che da anni parla silenziosamente ai fedeli, ora trasformato in immagine identitaria.
Al centro del logo pulsa il Cuore di Gesù, richiamo vivo all'amore di Cristo per ogni uomo. Attorno, i raggi si aprono come luce che si diffonde: la luce del Vangelo che entra nella vita delle persone, delle famiglie, dei giovani, e che continua a generare speranza, incontro e fraternità.
Questo nuovo segno, spiga il parroco Don Paolo Spera, non è solo un elemento grafico: è una dichiarazione di appartenenza, un invito a riconoscerci parte di una storia condivisa, un ponte tra tradizione e futuro.
Sarà presente nei materiali pastorali, nelle comunicazioni digitali, nei momenti comunitari: un filo rosso che unisce e racconta chi siamo.
Un grazie sincero e affettuoso va a Marcello D'Introno, che ha donato tempo, creatività e talento per dare forma a questo simbolo. Il suo contributo è un gesto di servizio e amore verso la comunità.
  • Chiesa Sacro Cuore
  • parrocchia Sacro cuore di Gesù
Corato verso le elezioni amministrative 2026: vademecum al voto
23 maggio 2026 Corato verso le elezioni amministrative 2026: vademecum al voto
"Cortili aperti ": torna a Corato la giornata nazionale delle dimore storiche
23 maggio 2026 "Cortili aperti": torna a Corato la giornata nazionale delle dimore storiche
Altri contenuti a tema
Armonie di Natale incanta Corato Vita di Città Armonie di Natale incanta Corato Musica emozione e una reunion dal sapore di casa
Un dono per la Chiesa diocesana Aldo Di Gennaro istituito accolito Un dono per la Chiesa diocesana Aldo Di Gennaro istituito accolito Nella celebrazione conclusiva dell’Anno Giubilare, il giovane coratino ha ricevuto il ministero dalle mani di Mons. D’Ascenzo: un passo decisivo verso il diaconato e il presbiterato
"Custodire e alimentare la speranza" "Custodire e alimentare la speranza" Riflessione sul senso del Natale di Don Paolo Spera
L’alba si accende di fede al Sacro Cuore con la suggestiva novena di Natale L’alba si accende di fede al Sacro Cuore con la suggestiva novena di Natale Ogni mattina, alle prime luci del giorno, la comunità guidata da Don Paolo Spera si ritrova per la "Candela della Speranza" in attesa della Natività
Cena Solidale 2025: oltre 200 persone per una serata all’insegna della solidarietà Eventi Cena Solidale 2025: oltre 200 persone per una serata all’insegna della solidarietà La Caritas cittadina trasforma il Sacro Cuore in una grande casa
Corato ricorda il piccolo Damiano e abbraccia i suoi genitori Eventi Corato ricorda il piccolo Damiano e abbraccia i suoi genitori Solidarietà e speranza nelle serate del 6 e 7 dicembre
Il giardino incantato di Santa Claus: la parrocchia Sacro Cuore illumina il Natale Vita di Città Il giardino incantato di Santa Claus: la parrocchia Sacro Cuore illumina il Natale Grande festa il 6 dicembre 2025: un evento magico con elfi, mercatini e la slitta di Babbo Natale, interamente dedicato al piccolo Damiano
SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia Vita di Città SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia Un viaggio tra devozione, canto e radici popolari
“L’Ambiente siamo noi”: il 27 maggio a Corato la finale dell’Ecocampionato Ru.Bi.Te.Co.
23 maggio 2026 “L’Ambiente siamo noi”: il 27 maggio a Corato la finale dell’Ecocampionato Ru.Bi.Te.Co.
Termoli, La salma di Latifa Jdid restituita alla famiglia dopo l'autopsia
22 maggio 2026 Termoli, La salma di Latifa Jdid restituita alla famiglia dopo l'autopsia
Puglia identitaria: il vaso “levante” racconta il volto antico e contemporaneo della regione
22 maggio 2026 Puglia identitaria: il vaso “levante” racconta il volto antico e contemporaneo della regione
Verso il voto, Massimo Leone con Demos: «Il territorio come valore aggiunto»
22 maggio 2026 Verso il voto, Massimo Leone con Demos: «Il territorio come valore aggiunto»
Pietro Zona chiude la campagna elettorale: «Corato scelga di tornare protagonista»
22 maggio 2026 Pietro Zona chiude la campagna elettorale: «Corato scelga di tornare protagonista»
Celebrazioni per i 45 anni di AVIS Corato: un incontro dedicato alla cultura della donazione
22 maggio 2026 Celebrazioni per i 45 anni di AVIS Corato: un incontro dedicato alla cultura della donazione
Speciale elezioni a 2026: il candidato sindaco Corrado De Benedittis chiude il ciclo di interviste di CoratoViva
22 maggio 2026 Speciale elezioni a 2026: il candidato sindaco Corrado De Benedittis chiude il ciclo di interviste di CoratoViva
Pellegrinaggio delle tre Parrocchie per il centenario di istituzione
22 maggio 2026 Pellegrinaggio delle tre Parrocchie per il centenario di istituzione
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.