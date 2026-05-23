Un segno che illumina la comunità

La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù presenta con gioia il nuovo logo che accompagnerà il cammino della comunità nei percorsi di fede, nelle attività pastorali e nei luoghi della comunicazione.Un segno semplice, essenziale, ma profondamente evocativo, nato dall'ispirazione della grande vetrata a croce che domina l'abside della nostra chiesa: un simbolo che da anni parla silenziosamente ai fedeli, ora trasformato in immagine identitaria.Al centro del logo pulsa il Cuore di Gesù, richiamo vivo all'amore di Cristo per ogni uomo. Attorno, i raggi si aprono come luce che si diffonde: la luce del Vangelo che entra nella vita delle persone, delle famiglie, dei giovani, e che continua a generare speranza, incontro e fraternità.Questo nuovo segno, spiga il parroco Don Paolo Spera, non è solo un elemento grafico: è una dichiarazione di appartenenza, un invito a riconoscerci parte di una storia condivisa, un ponte tra tradizione e futuro.Sarà presente nei materiali pastorali, nelle comunicazioni digitali, nei momenti comunitari: un filo rosso che unisce e racconta chi siamo.Un grazie sincero e affettuoso va a Marcello D'Introno, che ha donato tempo, creatività e talento per dare forma a questo simbolo. Il suo contributo è un gesto di servizio e amore verso la comunità.