Elezioni politiche (repertorio)
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Politica

Elezioni amministrative Corato 2026, affluenza ore 23: ha votato il 48,95% degli elettori

Si torna a votare domani dalle 7 alle 15

Corato - domenica 24 maggio 2026 15.09
Si sono concluse alle ore 23:00 le operazioni di voto della prima giornata elettorale a Corato. Secondo i dati definitivi, si è recato alle urne il 48,95% degli 43.462 elettori.

Il dato registrato al termine di questa prima giornata non mostra un aumento rispetto alla precedente tornata amministrativa del 2020, quando l'affluenza alla chiusura delle urne si era attestata al 49,4%.

L'appuntamento per i cittadini che non hanno potuto votare oggi è fissato per la giornata di domani, lunedì 25 maggio: i seggi saranno aperti dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Al termine avranno inizio le operazioni di scrutinio che determineranno il nome del nuovo sindaco di Corato.

Dati affluenza - Rilevazione ore 23:00 - 24 maggio: 48,95%

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