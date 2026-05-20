Pietro Zona negli studi del Viva Network
Pietro Zona negli studi del Viva Network
Speciale

Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Pietro Zona ai microfoni di CoratoViva

Il candidato ha delineato la sua visione amministrativa

Corato - mercoledì 20 maggio 2026 10.13
La corsa verso il voto del 24 e 25 maggio è ufficialmente nella sua ultima, decisiva settimana. A pochissimi giorni dall'apertura delle urne, la redazione di CoratoViva ha ospitato nei propri studi Pietro Zona, candidato alla carica di primo cittadino sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Popolari - Noi Moderati, UDC, Direzione Corato, Polis, Zona Comune.

Durante l'intervista, il candidato sindaco Zona ha tracciato la rotta amministrativa per i prossimi cinque anni, illustrando le priorità per lo sviluppo e il rilancio del territorio.

Di seguito proponiamo la sua video intervista.

Contenuto elettorale sponsorizzato
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
Corato celebra la nascita della Repubblica: incontro al liceo “Oriani”
20 maggio 2026 Corato celebra la nascita della Repubblica: incontro al liceo “Oriani”
AllergoMurgia, a Corato il dibattito scientifico sulle patologie allergiche: «Servono percorsi comuni tra specialisti»
19 maggio 2026 AllergoMurgia, a Corato il dibattito scientifico sulle patologie allergiche: «Servono percorsi comuni tra specialisti»
Altri contenuti a tema
"La città che verrà": ieri il comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro "La città che verrà": ieri il comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro «Un'idea di futuro costruita non sulle paure, ma sulla fiducia»
Sicurezza e sviluppo: "Di Zona in Zona" si chiude in Piazza Vittorio Emanuele Sicurezza e sviluppo: "Di Zona in Zona" si chiude in Piazza Vittorio Emanuele Presente la sottosegretaria agli Interni Wanda Ferro
Per Pietro Zona sindaco domani arriva a Corato anche Wanda Ferro Per Pietro Zona sindaco domani arriva a Corato anche Wanda Ferro Domani 16 maggio si conclude il tour elettorale "Di Zona in Zona"
“La città che verrà”: domenica 17 maggio il terzo comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro “La città che verrà”: domenica 17 maggio il terzo comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro Un nuovo momento di incontro e confronto con la comunità, dedicato alla visione futura di Corato
«Noi saremo il valore aggiunto»: l’Unione di Centro in campo con Pietro Zona «Noi saremo il valore aggiunto»: l’Unione di Centro in campo con Pietro Zona Ieri la presentazione della lista a sostegno del candidato Pietro Zona
Corato chiede ascolto e cambiamento: piazza gremita per Pietro Zona Corato chiede ascolto e cambiamento: piazza gremita per Pietro Zona «Non vi prometto parole altisonanti, ma fatti concreti»: il candidato sindaco lancia il patto di fiducia con la città insieme a tutta la coalizione di centrodestra
Domani il gruppo Alleanza Verdi Sinistra Corato incontrerà il presidente Nichi Vendola Domani il gruppo Alleanza Verdi Sinistra Corato incontrerà il presidente Nichi Vendola All'incontro sarà presente anche il candidato sindaco Corrado De Benedittis
Corato, domenica 10 maggio il comizio del candidato sindaco Pietro Zona Corato, domenica 10 maggio il comizio del candidato sindaco Pietro Zona «Vogliamo costruire una città più sicura, dinamica e vicina alle esigenze dei cittadini»
Gli orologi di Dalí rivivono nelle mani degli studenti: il Liceo Artistico protagonista a “Luce d’Impresa”  
19 maggio 2026 Gli orologi di Dalí rivivono nelle mani degli studenti: il Liceo Artistico protagonista a “Luce d’Impresa”  
Auto rubata ritrovata a Corato: la segnalazione di una Guardia Giurata
19 maggio 2026 Auto rubata ritrovata a Corato: la segnalazione di una Guardia Giurata
Virtus Corato, dominio in DR3: la stagione si chiude con la conquista del titolo
19 maggio 2026 Virtus Corato, dominio in DR3: la stagione si chiude con la conquista del titolo
"La città che verrà ": ieri il comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro
19 maggio 2026 "La città che verrà": ieri il comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro
“Colori che parlano”: gli studenti del Federico II per una società che riconosce ogni dignità
19 maggio 2026 “Colori che parlano”: gli studenti del Federico II per una società che riconosce ogni dignità
L’VIII Centenario del Transito di San Francesco. A Trani lo spettacolo teatrale "Potevo avere tutto " con Daniele Ridolfi
19 maggio 2026 L’VIII Centenario del Transito di San Francesco. A Trani lo spettacolo teatrale "Potevo avere tutto" con Daniele Ridolfi
Incidente sulla statale 87, muore la 27enne coratina Latifa Jdid  
18 maggio 2026 Incidente sulla statale 87, muore la 27enne coratina Latifa Jdid  
Nuovi orizzonti per giovani lettori
18 maggio 2026 Nuovi orizzonti per giovani lettori
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.