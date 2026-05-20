Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Pietro Zona ai microfoni di CoratoViva

Social Video 9 minuti Speciale Viva Verso il Voto - Elezioni amministrative 2026 Corato: Pietro Zona

La corsa verso il voto del 24 e 25 maggio è ufficialmente nella sua ultima, decisiva settimana. A pochissimi giorni dall'apertura delle urne, la redazione di CoratoViva ha ospitato nei propri studi Pietro Zona, candidato alla carica di primo cittadino sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Popolari - Noi Moderati, UDC, Direzione Corato, Polis, Zona Comune.Durante l'intervista, il candidato sindaco Zona ha tracciato la rotta amministrativa per i prossimi cinque anni, illustrando le priorità per lo sviluppo e il rilancio del territorio.Di seguito proponiamo la sua video intervista.Contenuto elettorale sponsorizzato