Speciale
Speciale elezioni 2026: il candidato sindaco Pietro Zona ai microfoni di CoratoViva
Il candidato ha delineato la sua visione amministrativa
Corato - mercoledì 20 maggio 2026 10.13
La corsa verso il voto del 24 e 25 maggio è ufficialmente nella sua ultima, decisiva settimana. A pochissimi giorni dall'apertura delle urne, la redazione di CoratoViva ha ospitato nei propri studi Pietro Zona, candidato alla carica di primo cittadino sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Popolari - Noi Moderati, UDC, Direzione Corato, Polis, Zona Comune.
Durante l'intervista, il candidato sindaco Zona ha tracciato la rotta amministrativa per i prossimi cinque anni, illustrando le priorità per lo sviluppo e il rilancio del territorio.
Di seguito proponiamo la sua video intervista.
Contenuto elettorale sponsorizzato
Durante l'intervista, il candidato sindaco Zona ha tracciato la rotta amministrativa per i prossimi cinque anni, illustrando le priorità per lo sviluppo e il rilancio del territorio.
Di seguito proponiamo la sua video intervista.
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Elezioni Amministrative 2026
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