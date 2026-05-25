Investita una bambina a Corato su viale Diaz

Paura nella serata di ieri, 24 maggio, a Corato, dove una bambina è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto su viale Armando Diaz, a pochi metri dall'incrocio con viale IV Novembre. Secondo le prime informazioni, la piccola, di circa dieci anni, sarebbe stata travolta da un'auto in transito. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento della minore al Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.Momenti di forte tensione anche per il conducente della vettura, apparso visibilmente scosso dopo l'accaduto e assistito dal personale medico.A occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della Polizia Locale di Corato.