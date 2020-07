Serena Di Tommaso, la giovane modella coratina che sogna di girare il mondo

6 foto Serena Di Tommaso

Domenica 21 giugno i suggestivi vicoli di Bari vecchia si sono colorati di abiti di alta moda e animati con la presenza di modelle internazionali per lo shooting di Top Fashion Model, l'agenzia di moda di Giovinazzo di Carmen Martorana. Fra la valorizzazione di un patrimonio storico quale quello del centro della città, la professionalità dei fotografi e l'incanto patinato della moda, a non passare di certo inosservato il fascino delle modelle. Fra loro, ancheSerena ha 17 anni, è alta 1.85, ha iniziato a muovere i primi passi nel campo della moda da poco meno di un anno, quasi per gioco, ed oggi è già una promessa dell'alta moda. Altissima, statuaria, con il suo profondissimo sguardo pulito e spontaneo e la sua pelle color ebano, Serena conquista col suo taglio di capelli sbarazzino, la sua genuinità e la disinvoltura con cui posa davanti all'obiettivo.Adottata a pochi mesi di vita, Serena è una diciassettenne con sogni, ambizioni, voglia di divertirsi ed esplorare il mondo, vive questa nuova esperienza nel settore della moda con entusiasmo ma con la consapevolezza che non sia la carriera di una vita.Complice mamma Silvana che lavora nel settore del wedding e che ormai si diletta a farle da manager, Serena fu scelta dal fotografo, e amico di famiglia, Amleto Raguso per la realizzazione di una storia sull'immigrazione attraverso scatti fotografici e un video clip. Un racconto di sensibilizzazione ma anche una storia d'amore e di speranza che culmina con un matrimonio, unendo, quindi, anche la valorizzazione degli splendidi scorci dei territori di Puglia a quella della raffinatezza dell'arte sartoriale del nostro territorio. «È stata un'esperienza sicuramente nuova e unica per me, divertente ed entusiasmante che mi ha incuriosita e conquistata, portandomi a voler vivere maggiormente questo ambito» e così Serena si è iscritta all'agenzia di moda di Carmen Martorana.«Con l'agenzia ho vissuto anche una delle esperienze a cui tengo in maniera particolare, dato lo scopo benefico dell'iniziativa, partecipando alla realizzazione del calendario 2020 della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. È stato importante e appagante sapere di poter contribuire al sostegno delle attività dell'ente».Serena è una ragazza riservata, a volte si sente osservata quando passeggia per strada e si imbarazza. Ma la sua altezza e il suo sguardo non possono passare inosservati. «Però sfilare o posare per uno shooting fotografico, dopo esser stata coccolata al trucco e parrucco, mi viene naturale, mi sento a mio agio». Serena è infatti di una disinvoltura spontanea e naturale, con la freschezza e la spensieratezza tipiche della sua età, Serena si diverte., la sua è una bellezza singolare, il colore della sua pelle è il suo carattere distintivo e non una scomoda etichetta,«Ho appena concluso il quarto anno al Liceo Linguistico di Ruvo di Puglia» - dice, ma coi suoi sogni e le sue ambizioni è già proiettata verso il futuro. «Dopo il diploma mi vorrei iscrivere all'università alla facoltà di Lingue perché vorrei un giorno lavorare all'estero, magari potendo coniugare la passione per le lingue e per i viaggi al desiderio di intraprendere la carriera militare. Potrei iscrivermi anche all'accademia contemporaneamente».«Sono consapevole che quello della moda sia un settore che non garantisce una lunga carriera. Per me è una bellissima parentesi della mia vita che mi sta regalando emozioni ed esperienze uniche e che sicuramente intendo vivermi finchè ne avrò modo». È infatti già pronta per prender parte a due importanti eventi che non sveliamo per scaramanzia, ma che la porteranno ai due estremi opposti dell'Italia, a Lecce e a Milano.E noi auguriamo a Serena di mantenere sempre vivo l'entusiasmo nel cuore e il sorriso che i suoi sogni le regalano.