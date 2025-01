Servizio Civile universale 2025 quattro progetti per 16 operatori

Il Comune di Corato è alla ricerca di 16 operatori di Servizio Civile, di età compresa fra i 18 ed i 28 anni, per la realizzazione di quattro progetti nell'ambito dei servizi bibliotecari, della salvaguardia ambientale, dei servizi sociali e dell'agricoltura sociale, nei mesi settembre 2025 - settembre 2026.Anche quest'anno,sarà possibile svolgere il Servizio Civile Universale presso il Comune di Corato, a seguito dell'ammissione a finanziamento dei seguenti quattro progettipresentati da Anci Puglia in coprogettazione con altre aggregazioni di Comuni pugliesi, a cui l'Ente ha aderito. I progetti, in avvio nel mese di settembre 2025, sono i medesimi già finanziati lo scorso anno ed attualmente in corso:- "In reading 2024"Il progetto è rivolto a quattro volontari per il Servizio Biblioteca ed è finalizzato a sostenere ed a potenziare le attività culturali ed i servizi ivi erogati, al fine di contribuire alla valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio librario e all'educazione ed al rafforzamento dell'identità storico-culturale.- "Monitor 2024"Il progetto è rivolto a quattro volontari per il Servizio di Polizia Locale ed è finalizzato a sostenere ed apotenziare gli interventi di tutela, valorizzazione e promozione dell'ambiente, mediante attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della salvaguardia ambientale.- "Up 2024"Il progetto è rivolto a quattro volontari per il Settore Servizi Sociali ed è finalizzato a dare continuità all'attuale sistema di welfare socialeche, facendo leva sulla partecipazione attiva dei cittadini e sulle buone pratiche avviate dagli enti coinvolti nel progetto, promuove e sviluppa servizi di sostegno alle componenti più fragili delle comunità.- "Coltivatori di comunità 2024"Il progetto è rivolto a quattro volontari per il Servizio Agricoltura ed è finalizzato a sostenere il ruolo socialedell'agricoltura nellacostruzione di una società più equa e inclusiva, nel contrasto alla povertà economica e sociale dei gruppi più vulnerabili della popolazione e nel garantire il benessere sociale e la partecipazione delle persone fragili alla vita sociale e culturale della comunità.I progetti rappresentano un'opportunità unica per i volontari di acquisire competenze pratiche e professionali, oltre che di sviluppare un senso di cittadinanza attiva. Durante i 12 mesi di servizio, i giovani supporteranno gli Uffici Comunali in un ampio ventaglio di attività, operando in collaborazione con altri partner locali sotto la supervisione degli Operatori Locali di Progetto (OLP).Tutte le informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda, sono contenute nel Bando Ordinario 2024 e al lnk - https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/Le domande possono essere caricate esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e le candidature dovranno pervenire entro le ore 14.00 di martedì 18 febbraio 2025.I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento Politiche Giovanili un contratto che fissa, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30.Per ulteriori informazionio chiarimenti sulla presentazione delle domande è possibile contattare il dott. Antonio Fiamma - Responsabile del Servizio Civile per l'Ente, al numero di telefono 0809592410 o via e-mail all'indirizzoantonio.fiamma@comune.corato.ba.it.