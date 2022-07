Pro Loco Quadratum, via al nuovo anno di Servizio Civile Universale

Ha avuto inizio ufficialmente mercoledì 20 luglio il nuovo anno di Servizio Civile Universale su tutto il territorio nazionale. Sono ben 170 i volontari coinvolti nei progetti promossi dalle oltre 80 Pro Loco Unpli di Puglia accreditate ad accogliere i giovani: un dato in crescita rispetto al 2021, quando furono 63 le sedi Pro Loco pugliesi partecipanti per 120 volontari in totale.«Una crescita che inorgoglisce il panorama delle Pro Loco pugliesi i cui progetti, presentati al ministero, sono stati ritenuti validi ed efficaci» ha rimarcato Rocco Lauciello, presidenteLa sede dellapotrà avvalersi dell'apporto di due giovani volontari del Servizio Civile Universale (riservato a ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e i 28 anni):hanno cominciato a svolgere il loro compito nell'ambito progetto "Cultura, leggende e tradizioni pugliesi: il patrimonio immateriale nelle province di Bari, Bat e Foggia" per una durata di dodici mesi. A loro gli auguri del direttivo coratino della Pro Loco e del responsabile Servizio Civile Unpli Puglia