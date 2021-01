Servizio Civile, il comune di Corato alla ricerca di due volontari

Anche il Comune di Corato è tra gli enti presso i quali è possibile svolgere il servizio civile aderendo a due progetti promossi da ANCI Puglia.I progetti a cui aderisce il Comune di Corato sono "Piccoli scrigni, grandi tesori" e "Scacco matto alla povertà educativa!".Obiettivi generali del progetto "Piccoli scrigni, grandi tesori" sono: ridure il fenomeno dell'abbandono scolastico, aumentare il livello d'istruzione tra i giovani attraverso il miglioramento dell'approccio metodologico allo studio, favorire la diffusione della cultura nei giovani attraverso attività artistiche, ludiche e sociali, contribuire agli osservatori previsti da programma "Osservatorio BES", "Osservatorio nativi e adottivi digitali" e "Osservatorio sulla dispersione scolastica".Il progetto è rivolto a tre volontari per la sede del Settore Servizi Sociali in via Gravina a Corato.Obiettivi generali del progetto "Scacco matto alla povertà educativa!" sono: rendere lo spazio della Biblioteca, del Museo e della Pinacoteca come luogo di relazioni (sociali, culturali) positive per la cittadina, educazione all'uso dei servizi e di specifiche risorse di informazione e apprendimento, aumentare lo sviluppo culturale dei minori: abituare i bambini e gli adolescenti a frequentare i presidi culturali non solo per motivi "scolastici" ma anche e soprattutto per motivi di svago, sensibilizzazione e diffusione dei risultati del S.C. sia presso l'ente che presso le comunità di riferimento, contribuire all' "Osservatorio sui servizi culturali per minori", "Nativi e adottivi digitali" e "Osservatorio sulla dispersione scolastica"Il progetto è rivolto a tre volontari per la sede della Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani" in Largo Plebiscito, 21 a Corato.Per partecipare alla selezione per diventare operatori volontari di servizio civile presso il Comune di Corato è necessario compilare la domanda on line clicando quihttps://domandaonline.serviziocivile.itIl testo integrale del bando e tutte le informazioni sono disponibili al link http://www.serviziocivile.gov.it/.../bandoord_2020.aspxLe domande si possono caricare esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.Le candidature dovranno pervenire entro le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.Il progetto durerà 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali.