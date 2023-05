Settimana della celiachia, la scuola dell'infanzia Fata Zucchina aderisce all'iniziativa "Tutti a tavola, tutti insieme"

Oggi 16 maggio, nella scuola dell'infanzia di Corato "Fata Zucchina", non solo quello per l'unico bambino celiaco, ma tutti 39 pasti serviti a mensa saranno naturalmente "senza glutine".Riso al pomodoro, polpettine con contorno di patate, pane fresco fornito gentilmente da un panificio andriese, frutta di stagione e gelato : è il menù che sarà servito nella mensa della scuola dell'infanzia, unica scuola in città che aderisce all'iniziativa regionale "Tutti a tavola, tutti insieme! Giornata del menù senza glutine".L'iniziativa è promossa dall'Associazione Italiana Celiachia in collaborazione con la mamma del piccolo Pietro M. , Fata Zucchina e il Presidente dell' AIC PUGLIA Michele Calabrese.Il progetto è basato anche su attività ludico-educative per fare vivere la diversità, anche quella alimentare, come risorsa coinvolgendo scuole e famiglie. L'obiettivo è quello di diffondere la conoscenza della Celiachia e dell'alimentazione senza glutine per garantire la completa e corretta integrazione delle persone celiache nel contesto scolastico e non solo, ma anche ad una festa di compleanno, una merenda o una cena.La giornata è anche occasione per contrastare fake news che generano cattive informazioni e impediscono la corretta conoscenza della Celiachia.Per saperne di più, si può visitare il sito http://www.settimanadellaceliachia.it