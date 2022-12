Non si è fermato all'alt di polizia impostogli dai finanzieri della Compagnia di Molfetta, ha provato a far perdere le sue tracce ma le Fiamme Gialle lo hanno bloccato sulla strada provinciale Corato-Bisceglie. È scattata, inevitabilmente, la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un individuo che la sera dello scorso 18 dicembre ha cercato di sfuggire ad un controllo. L'inseguimento si è concluso quando l'automobilista ha perso il controllo del veicolo, che ha terminato la sua corsa contro un muretto a secco.I militari hanno potuto perciò riscontrare come il soggetto fosse privo di patente, alla guida di un mezzo sprovvisto di copertura assicurativa, già sottoposto a fermo amministrativo per analoghe condotte. L'uomo è stato multato secondo quanto previsto dal Codice della strada e il mezzo è stato collocato nuovamente in fermo amministrativo.L'attività posta in essere testimonia la costante presenza sul territorio della Guardia di Finanza, funzionale ad incrementare la sicurezza dei cittadini nonché a "leggere" in modo costante lo scenario operativo di riferimento per trarne ogni utile spunto investigativo.