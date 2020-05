Si aggrappa al motocarro per non farselo rubare, intervento risolutivo della Vigilanza Giurata

Un furto che poteva avere conseguenze ben più tragiche, quello avvenuto questa mattina ai danni di un agricoltore che aveva appena terminato la sua giornata di lavoro in un fondo in zona Bosco Comunale. Un furto sventato dal provvidenziale intervento delle guardie della Vigilanza Giurata che, avendo intuito la gravità dell'accaduto, sono intervenute senza esitare.L'agricoltore, che si trovava nel suo terreno in zona "Bosco Comunale", aveva caricato la motozappa sul suo motocarro e, mentre stava chiudendo il cancello di ingresso al podere è stato avvicinato da un malvivente che, salito a bordo del motocarro è scappato verso via Castel del Monte.Il contadino, disperato, si è aggrappato al motocarro venendo trascinato per alcuni metri. Le urla dell'uomo hanno attirato l'attenzione di una guardia giurata che si trovava nei paraggi. Avvertita la centrale operativa, il vigilante si è messo all'insegumento del motocarro.Vistosi braccato, il ladro ha abbandonato il mezzo agricolo nel centro della strada ed è scappato a bordo dell'automobile guidata da un suo complice che lo attendeva in un viale adiacente.Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per le incombenze di rito.