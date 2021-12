Vigilanti sventano colpo in azienda agricola

Un tentativo di furto in una grossa azienda agricola tra Andria e Corato è stato sventato, nelle scorse sere dall'intervento congiunto di Vigilanza Giurata e delle "Volanti" della Polizia di Stato.Erano passate da poco le ore 20, quando alla centrale operativa della Vigilanza Giurata di Corato è giunta la segnalazione dell'attivazione di un radio allarme. Sul posto sono state fatte convergere alcune pattuglie dell'istituto di vigilanza presenti in zona, mentre la sala operativa avvertiva di quanto stava accadendo il "113" della Questura di Andria.Il rapido, quanto risolutore intervento dei vigilanti, ha così messo in fuga i malviventi. Gli ignoti malfattori, dopo aver scavalcato il muro di cinta dell'azienda agricola, credevano che il sistema d'allarme fosse attivato solo dal cancello d'entrata. Mentre alcuni malviventi penetravano da una finestra all'interno del fabbricato rurale, sottraendo varie attrezzature, oltre a merce presente nel deposito, altri mettevano in moto un camion della stessa azienda, molto verosimilmente per portare via la refurtiva. Per fortuna, in questa circostanza, il colpo è andato a vuoto ed i malviventi sono fuggiti via. Sul posto sono quindi giunti i proprietari, avvertiti dalle Forze dell'ordine per constatare che nulla era stato sottratto. Indagini sono in corso da parte della squadra "Volanti" della Questura di Andria.