Ladri scatenati tra città e campagna: risolutivo l'intervento dei vigilantes

Sono tanti gli interventi che quotidianamente gli istituti di vigilanza privata e gli organi di polizia effettuano su tutto il territorio di Corato. Spesso risolutivi, altre volte di mera constatazione di reati purtroppo già compiuti.Nelle ultime ore gli uomini della Vigilanza Giurata di Corato sono intervenuti sia nel centro cittadino che nelle campagne.In particolare il tempestivo intervento di una pattuglia ha consentito il recupero di una automobile rubata a Corato. I vigilanti, infatti, hanno fatto in modo che i ladri fossero costretti ad abbandonare il veicolo e a darsi alla fuga.Rituali i recuperi di autovetture nascoste all'interno di oliveti e spesso date alle fiamme dopo essere state cannibalizzate.Inoltre si è registrato un risolutivo intervento in piena notte all'interno di un'azienda: i vigilanti sono riusciti a mettere in fuga un gruppo di malviventi che avevano già messo in moto un sollevatore telescopico, il cosiddetto "Merlo", già pronto per essere portato via attraverso i campi circostanti.