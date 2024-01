Vigilanza, doppio furto di olive sventato nelle campagne di Corato

Intensa attività della Vigilanza Giurata in difesa degli olivicoltori in questi ultimi giorni. Recuperata refurtiva in un podere nella periferia della città, su segnalazione di un cittadino.Nella mattinata di sabato, alle 7 del mattino, sorpresa una squadra di malviventi intenta a rubare olive in agro di Corato in contrada Trono. In questo caso i ladri si danno alla fuga e viene recuperata un'autovettura Hyundai. Sul posto intervengono i Carabinieri per i provvedimenti di rito.A distanza di circa un'ora, un'altra squadra di malviventi è stata sorpresa in contrada Torre Palomba, in piena zona residenziale, intenta arubare olive. Anche in questo caso il rapido intervento delle pattuglie della Vigilanza ha bloccato i malviventi e recuperato la refurtiva.Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato che ha condotto in Commissariato i tre individui per i provvedimenti di rito.