Banditi in azione nelle campagne, puntato un ripetitore televisivo

Sono costanti gli interventi degli uomini dei vari istituti di vigilanza privata che riescono a sventare i piani di malintenzionati a danno dei propri utenti.Negli ultimi giorni si sono registrati diversi interventi da parte degli uomini della Vigilanza Giurata di Corato, tra cui si segnalano due particolari episodi. Il primo ha consentito di sventare un grosso furto a danno di un ripetitore televisivo, situato in contrada Murgetta; il secondo ha permesso di ritrovare un grande trattore, dal valore economico consistente, e di consegnarlo al legittimo proprietario.In entrambi i casi fondamentale è stato l'innesco del sistema di allarme che ha subito destato il sospetto di un intervento da parte di malintenzionati. L'arrivo tempestivo sul posto - nel caso dell'attività in contrada Murgetta - ha fatto in modo che i piani dei banditi andassero all'aria e che nulla venisse rubato dal vano del ripetitore.A distanza di poche ore la pattuglia è intervenuta nel deposito di una grande azienda coratina. I banditi avevano sfondato la recinzione con un trattore facendo scattare l'allarme. Sono stati costretti alla fuga all'arrivo della pattuglia. Il trattore è risultato rubato a Ruvo di Puglia.Di entrambi gli interventi sono state informate le forze dell'ordine che hanno proceduto per loro competenza a rilievi ed indagini.