Furto d'auto sventato in Viale Friuli

Erano intenti ad ultimare le operazioni necessarie prima di poter portare a compimento l'ennesimo furto di auto, i malviventi che con viso travisato erano intenti ad armeggiare su una Opel Corsa.La loro presenza non è passata inosservata ad una pattuglia della Metronotte, che accortosi della presenza dei malintenzionati, ha informato immediatamente il locale Commissariato. Auto salva e malviventi fuggiti a bordo della "veloce".La Opel aveva già il vetro infranto, il bloccasterzo rotto e il quadro acceso. Il furto è stato sventato per pochissimo.L'episodio, avvenuto la scorsa notte attorno alle 2:00 in Viale Friuli, è l'ennesimo di un 2023 horribilis, che ha visto nella nostra città un'impennata di furti ed incendi dolosi di autoveicoli.