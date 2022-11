Si inaugura il nuovo Citymoda nella zona ASI di Molfetta

Durante il Black Friday apre un nuovo Citymoda a Molfetta Giovedì 24 e venerdì 25 novembre, in concomitanza con il "Black Friday" e con una due giorni di attività, iniziative e sconti sarà inaugurato un nuovo Citymoda nella zona ASI di Molfetta, il decimo store dell'azienda diretta dall'imprenditore barese Giancarlo Fiore.L'evento di giovedì sarà un contenitore di diverse attività pensate per l'occasione e per festeggiare questo nuovo grande traguardo del gruppo CityModa, con la partecipazione di partner come Salvo Binetti, Country Club, Profumeria Boutique D'Essence, Onedigit e Aviva. Infatti tutto avrà inizio dalle 17 per proseguire fino alle 21, dove oltre a food e drink, sarà proposto il contest "Creators call", in collaborazione con l'hairstylist molfettese Salvo Binetti. Registrandosi per la partecipazione, i creatori di contenuti digitali potranno vincere delle gift card, in base alla valutazione della propria creatività. La prima giornata vedrà anche la presenza all'interno dello store di vari influencer locali che racconteranno sui social la loro esperienza all'interno del nuovo punto vendita. Ancora, per tutte le donne ci sarà a disposizione un corner dedicato all'Armocromia. Saranno dunque dispensati gratuitamente consigli di bellezza e in particolare sulla scelta di vestiti in base alle caratteristiche dei partecipanti come ad esempio il colorito della pelle, dei capelli, ecc. Il 25 sarà dedicato all'apertura al pubblico."Apriamo in un momento caldo per il commercio – ha commentato Marilù Fiore, responsabile marketing dell'azienda – in controtendenza con il periodo. Andiamo incontro all'inverno e nonostante il rincaro delle bollette, noi assumiamo nuovo personale e ci avviciniamo ai nostri clienti del nord barese. Ormai possiamo dire che questa è la nostra vision".Lo store dalla metratura di circa 2000 mq arriva dopo le aperture dello store di Potenza, a settembre, e di Matera e del centro di Bari nello scorso anno e darà lavoro a 22 persone."Siamo molto felici dell'accoglienza ricevuta da parte delle istituzioni. È un segno di collaborazione che ripaga i nostri sacrifici e i nostri impegni. Con le nuove aperture ci leghiamo sempre di più al territorio pugliese e lucano, sia perché creiamo posti di lavoro sia perché evitiamo a chi ha interesse a venire da noi, a non compiere tanti chilometri per raggiungerci".Presenti all'inaugurazione saranno il Sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, il presidente del consiglio comunale di Molfetta Robert Amato, L'assessore del Comune di Molfetta all'Urbanistica, Territorio, Personale e Partecipate Sergio De Candia, il dirigente del Comune di Molfetta Lidia De Leonardis e alcune autorità di Confindustria Bari-Bat.